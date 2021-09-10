Масштабы войск России возле украинских границ оценили в ВСУ. Фото: УП

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Ракурс

Агрессия России возле украинских границ усиливается. В последние годы страна-агрессор увеличивает масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Ситуация безопасности в мире и вокруг Украины остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Сейчас вблизи государственной границы Украины и временно оккупированных территориях в Крыму развернуто 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, 2 ракетные бригады, 4 отряда специального назначения, а также группа катеров и группа вертолетов.

Общая численность группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составляет больше 37 тыс. человек.

Главнокомандующий ВСУ также акцентировал внимание на совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021». Активная фаза российских учений началась 9 сентября и продлится до 15 сентября. Учения проводятся на 13 военных полигонах (4 на территории Беларуси и 9 на территории РФ).

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия готова к новой атаке России. Он считает, что бойцы ВСУ смогут отбить широкомасштабную агрессию РФ.