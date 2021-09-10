Николай Тищенко в церкви, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n159973-tischenko-postavil-svechku-za-zdorove-lerosa-foto.html

Ракурс

Николай Тищенко, депутат из «Слуги народа», помолился за здоровье нардепа Гео Лероса, с которым у него недавно был конфликт в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом Тищенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фотоснимок, на котором он во время молитвы в храме ставит свечку возле одной из икон.

Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный, — подписал фото Тищенко.

В комментарии к этому сообщению Тищенко заверил, что это фото не шутка.

Любой имеет шанс понять свои ошибки… Перед Богом мы все равны, — заявил Тищенко.

Вчера, 9 сентября, между Тищенко и Леросом в Раде произошла потасовка. Во время выступления с трибуны Лероса, требовавшего объяснений от президента Владимира Зеленского о провале операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера», к нему подошел Тищенко, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил нардепа.

Впоследствии депутат Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что вопрос об исключении Тищенко из фракции «Слуга народа» может быть рассмотрен на заседании фракции.