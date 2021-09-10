Лекарство от COVID из США - кто получит искусственные антитела, назвала врач

https://racurs.ua/n159972-lekarstvo-ot-covid-iz-ssha-kto-poluchit-iskusstvennye-antitela-nazvala-vrach.html

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Инновационные лекарства из США будут использовать в Украине. Эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград рассказала, кого будут лечить новыми американскими лекарствами, о поставке которых договорился во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский.

Эти есть ничто иное, как специфические иммуноглобулины. Скажем проще, искусственно созданные антитела. Это тот препарат, о котором мы слышали, что предыдущего президента США лечили с помощью антител. Впервые к нам придут два препарата — 20 тыс. и 40 тыс. ампул. Препараты предназначены для специфических групп медицинского риска, которые быстро зайдут в проблему (будут тяжело переносить COVID-19 — ред.) и нам потребуется вести их в реанимационных условиях — кто-то выживет, кто-то нет. И вот для того, чтобы эти люди не попали в реанимационные отделения и выжили им начнут давать лекарства, — отметила Виноград в эфире программы «Право на власть».

По ее словам, речь идет и о детях старше 12 лет и лицах, которые могут тяжело переносить коронавирусную болезнь. Врач отметила, что в настоящее время многие страны работают над разработкой таких препаратов. Также эти лекарства нужно вводить внутривенно.