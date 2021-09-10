Ліки від COVID зі США - хто отримає штучні антитіла, назвала лікар

https://racurs.ua/ua/n159972-liky-vid-covid-zi-ssha-hto-otrymaie-shtuchni-antytila-nazvala-likar.html

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Інноваційні ліки зі США використовуватимуть в Україні. Епідеміолог, доктор медичних наук Наталія Виноград розповіла, кого лікуватимуть новими американськими ліками, про поставку яких домовився під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський.

Ці є ніщо інше, як специфічні імуноглобуліни. Скажемо простіше, антитіла, створені штучно. Це той препарат, про який ми чули, що попереднього президента США лікували з допомогою антитіл. Вперше до нас прийдуть два препарати — 20 тис. і 40 тис. ампул. Препарати призначені для специфічних груп медичного ризику, які швидко зайдуть в проблему (тяжко переноситимуть COVID-19 — ред.) і нам треба буде вести їх у реанімаційних умовах — хтось виживе, хтось ні. І ось для того, щоб ці люди не потрапили в реанімаційні відділення і вижили їм даватимуть ліки, — зазначила Виноград в ефірі програми «Право на владу».

За її словами, йдеться й про дітей від 12 років та осіб, які можуть тяжко переносити коронавірусну хворобу. Лікар зазначила, що нині багато країн працюють над розробкою таких препаратів. Ці ліки потрібно вводити внутрішньовенно.