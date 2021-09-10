Ліки від COVID зі США — хто отримає штучні антитіла, назвала лікарhttps://racurs.ua/ua/n159972-liky-vid-covid-zi-ssha-hto-otrymaie-shtuchni-antytila-nazvala-likar.htmlРакурс
Інноваційні ліки зі США використовуватимуть в Україні. Епідеміолог, доктор медичних наук Наталія Виноград розповіла, кого лікуватимуть новими американськими ліками, про поставку яких домовився під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський.
Ці є ніщо інше, як специфічні імуноглобуліни. Скажемо простіше, антитіла, створені штучно. Це той препарат, про який ми чули, що попереднього президента США лікували з допомогою антитіл. Вперше до нас прийдуть два препарати — 20 тис. і 40 тис. ампул. Препарати призначені для специфічних груп медичного ризику, які швидко зайдуть в проблему (тяжко переноситимуть COVID-19 — ред.) і нам треба буде вести їх у реанімаційних умовах — хтось виживе, хтось ні. І ось для того, щоб ці люди не потрапили в реанімаційні відділення і вижили їм даватимуть ліки, — зазначила Виноград в ефірі програми «Право на владу».
За її словами, йдеться й про дітей від 12 років та осіб, які можуть тяжко переносити коронавірусну хворобу. Лікар зазначила, що нині багато країн працюють над розробкою таких препаратів. Ці ліки потрібно вводити внутрішньовенно.
Ці антитіла дуже ефективні, вони нейтралізують вірус, попереджують проникнення вірусу в клітину. Це ідеал, про який ми мріємо… Зауважу, що ці препарати окремо не рекомендовані до використання. Мене тривожить, що пацієнти легкі і середньої тяжкості не завжди вчасно звертаються за медичною допомогою, а вже коли вони тяжкі — їм тоді не можна вводити ці препарати, — підсумувала лікар.