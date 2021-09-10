Надмірний відпочинок шкідливий для здоров'я – дослідження вчених. Фото: tviysvit.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159971-nadmirnyy-vidpochynok-shkidlyvyy-dlya-zdorov-ya-doslidjennya-vchenyh.html

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Продуктивний відпочинок краще позначиться на здоров’ї, ніж звичайне неробство, запевняють вчені з США.

Фахівці вивчили дані понад 21 тис. 700 осіб, які взяли участь в дослідженні вільного часу в період з 2012 по 2013 рік. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники виявили, що достатній рівень вільного часу був пов’язаний з більшим благополуччям, але тільки до певного моменту. Як тільки у людини з’являвся надлишок вільного часу, вона відчувала протилежний ефект.

Що перевірити ці результати, автори роботи провели два онлайн-експерименти за участі більш як 6 тис. осіб. У першому експерименті добровольців попросили уявити, що у них є 15 хвилин, 3,5 години чи 7 годин вільного часу в день протягом як мінімум шести місяців.

Потім їх попросили повідомити, скільки щастя та задоволення вони зазнають. Ті, у кого було всього 15 хвилин чи 7 годин вільного часу в день, сказали, що їхнє самопочуття було значно гіршим, ніж у тих, хто мав у своєму розпорядженні 3,5 години.

У другому експерименті людей попросили уявити, що у вільний час вони займаються або чимось «продуктивним», наприклад, спортом або своїм хобі, або «непродуктивним» — переглядом телевізора. Як виявилося, люди вважали, що проводити 7 годин, займаючись цікавими речами, набагато приємніше, ніж «просто лінуватися».

Автори резюмують, що надмірна кількість вільного часу, наприклад, при виході на пенсію або звільненні з роботи, може погано впливати на психологічне здоров’я людей. Однак якщо у людини знову з’являється мета — все налагоджується.

Нагадаємо, фізичні вправи позитивно впливають на когнітивні здібності. Однак канадські вчені показали, що робота по дому може мати сприятливий вплив і на мозок.

Джерело: Daily Mail