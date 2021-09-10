Чрезмерный отдых вреден для здоровья – исследование ученых. Фото: tviysvit.com.ua

https://racurs.ua/n159971-chrezmernyy-otdyh-vreden-dlya-zdorovya-issledovanie-uchenyh.html

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Продуктивный отдых лучше скажется на здоровье, чем простое безделье, уверяют ученые из США.

Специалисты изучили данные более 21 тыс. 700 человек, принявших участие в исследовании свободного времени в период с 2012 по 2013 год. Об этом сообщает DailyMail.

Исследователи обнаружили, что более высокий уровень свободного времени был связан с большим благополучием, но только до определенного момента. Как только у человека появлялся избыток свободного времени, он чувствовал противоположный эффект.

Что проверить эти результаты, авторы работы провели два онлайн-эксперимента с участием больше 6 тыс. человек. В первом эксперименте добровольцев попросили представить, что у них есть 15 минут, 3,5 часа или 7 часов свободного времени в день в течение как минимум шести месяцев.

Затем их попросили сообщить, сколько удовольствия, счастья и удовлетворения они испытают. Те, у кого было всего 15 минут или 7 часов свободного времени в день, сказали, что их самочувствие было значительно хуже, чем у тех, кто располагал 3,5 часами.

Во втором эксперименте людей попросили представить, что в свободное время они занимаются либо чем-то «продуктивным», например, спортом или своим хобби, либо «непродуктивным» — просмотром телевизора. Как оказалось, люди считали, что проводить 7 часов, занимаясь интересными вещами, намного приятнее, чем «просто лениться».

Авторы резюмируют, что чрезмерное количество свободного времени, например, при выходе на пенсию или увольнении с работы, может плохо отражаться на психологическом здоровье людей. Однако если у человека вновь появляется цель — все налаживается.

Напомним, физические упражнения положительно влияют на когнитивные способности. Однако канадские ученые показали, что работа по дому может оказывать благоприятное воздействие и на мозг.

Источник: Daily Mail