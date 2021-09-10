Виктор Ляшко рассказал, когда карантин в Украине станет строже. Фото:

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Карантин в Украине станет жестче после утверждения юридических изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

После согласования в ведомстве можно будет внедрить «желтый» уровень эпидемической опасности. Этот уровень означает, что учебные заведения прекращают свою работу, если вакцинировано не 80% педагогического состава. Минздрав решил пересмотреть ограничения, которые используются в «желтом» и «красном» уровнях эпидемической опасности для кулинарных заведений общественного питания. Однако «желтый» уровень можно внедрить после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине. Об этом 10 сентября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады.

Оказалось, что ограничения для учебных заведений не кореллировались с другими ограничениями, поэтому мы решили, что «желтый» уровень мы внедрим после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены правительством, — отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав уже прошел соответствующее согласование со всеми центральными органами исполнительной власти, и сейчас отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Далее ведомство обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановления об адаптивный карантин.

Министр убежден, что эти изменения смогут вступить в силу через семь дней после принятия, и только после этого будут основания внедрить в Украине «желтый» уровень эпидемической опасности.

Напомним, 9 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что есть основания для введения «желтого» уровня эпидемической опасности, поэтому министерство обратилось к правительству, чтобы этот вопрос рассмотрели Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС.