Международники выдвинули экспертов для очистки Высшего совета правосудия (СПИСОК)

https://racurs.ua/n159969-mejdunarodniki-vydvinuli-ekspertov-dlya-ochistki-vysshego-soveta-pravosudiya-spisok.html

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Судебная реформа в Украине продолжается и международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, делегировали экспертов в Совет по этике, призванный очищать Высший совет правосудия.

Международники подали список из шести человек, троих из которых назначит Высший совет правосудия:

Роберт Корди, экс-судья штата Массачусетс (США);

Сэр Энтони Хупер, судья в отставке Апелляционного суда Англии;

Лавли Перлинг, экс-генпрокурор Эстония;

Розмари Баркет, экс-федеральный судья США;

Алес Залари, бывший министр юстиции Словении;

Вальтер Цельтер, бывший бывший прокурор земли Северный Рейн-Ветсфалия (ФРГ).

У них безупречная деловая репутация, авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией, утверждают в Центре противодействия коррупции.

Напомним, что международные эксперты имеют решающий голос при принятии решений Этическим советом. Впрочем, в ЦПК заявили, что Совет судей Украины намерен нарушить закон и не делегировать в совет своих представителей. Таким образом он заблокирует реформу.

Пока Совет судей не предложил своих представителей в Совет по этике. Эксперты ожидают, что судьи сделают это на ближайшем заседании в понедельник, 13 сентября. Известно об участии в работе совета только нескольких судей.

Судебная реформа предусматривает создание Совета по этике. Это независимый орган, который будет оценивать добродетель членов и кандидатов в ВСП. В его состав войдет по три представителя Совета судей Украины и международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в области борьбы с коррупцией.