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Міжнародники висунули експертів, які очищуватимуть Вищу раду правосуддя, фото - ЦПК

Міжнародники висунули експертів, які очищуватимуть Вищу раду правосуддя (СПИСОК)

10 вер 2021, 15:28
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Судова реформа в Україна триває і міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції, делегували експертів до Етичної ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя.

Міжнародники подали список із шести осіб, трьох з яких призначить Вища рада правосуддя:

  • Роберт Корді, екс-суддя штату Массачусетс (США);
  • Сер Ентоні Хупер, суддя у відставці Апеляційного суду Англії;
  • Лавлі Перлінг, екс-генпркурор Естонія;
  • Розмарі Баркет, екс-федеральний суддя США;
  • Алес Залар, колишній міністр юстиції Словенії;
  • Вальтер Цельтер, колишній колишній прокуор землі Пінічний Рейн-Ветсфалія.

У них бездоганна ділова репутація, авторитет, а також міжнародний досвід у державних справах, розслідуваннях у галузі боротьби з корупцією, стверджують у Центрі протидії корупції.

Міжнародники висунули експертів, які очищуватимуть Вищу раду правосуддя, дані - ЦПК

Нагадаємо, що міжнародні експерти мають вирішальний голос при прийнятті рішень Етичною радою. Утім, в ЦПК заявили, що Рада суддів України має намір порушити закон і не делегувати в Етичну раду своїх представників. У такий спосіб він заблокує реформу.

Наразі Рада суддів не запропонувала своїх представників до Етичної ради. Експерти очікують, що судді зроблять це на найближчому засіданні у понеділок, 13 вересня. Наразі відомо про участь у роботи ради тільки кількох суддів.


Судова реформа передбачає створення Етичної ради — незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП. До його складу увійде по три представники Ради суддів України і міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Джерело: Ракурс


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