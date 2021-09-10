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Прикордонники відреагували на російські навчання в Білорусі, фото: ДПСУ
Україна на кордоні з Білоруссю відреагувала на російські навчання (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159968-ukrayina-vidreaguvala-na-kordoni-z-bilorussu-na-rosiyski-navchannya-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники пильно контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю, де сьогодні, 10 вересня, розпочалися спільні з РФ військові навчання.
Відповідні заходи здійснюються з метою недопущення провокацій, нестандартних ситуацій та можливого незаконного перетину кордону групами осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що до посиленої охорони держкордону залучені усі необхідні ресурси, зокрема:
- спецпідрозділи;
- наряди зі службовими собаками;
- прикордонна авіація;
- катери Держприкордонслужби на водних ділянках;
- здійснюється моніторинг з постів спостереження.
Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ відслідковують проведення російсько-білоруських військових навчань і готуються і готуються дати відсіч противнику в разі агресії з території північного сусіда України.
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