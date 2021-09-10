Прикордонники відреагували на російські навчання в Білорусі, фото: ДПСУ

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Українські прикордонники пильно контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю, де сьогодні, 10 вересня, розпочалися спільні з РФ військові навчання.

Відповідні заходи здійснюються з метою недопущення провокацій, нестандартних ситуацій та можливого незаконного перетину кордону групами осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що до посиленої охорони держкордону залучені усі необхідні ресурси, зокрема:

спецпідрозділи;

наряди зі службовими собаками;

прикордонна авіація;

катери Держприкордонслужби на водних ділянках;

здійснюється моніторинг з постів спостереження.

Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ відслідковують проведення російсько-білоруських військових навчань і готуються і готуються дати відсіч противнику в разі агресії з території північного сусіда України.