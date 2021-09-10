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Ракурс
Пограничники отреагировали на российские учения в Беларуси, фото: ГПСУ

Украина на границе с Беларусью отреагировала на российские учения (ФОТО)

10 сен 2021, 15:17
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Украинские пограничники пристально контролируют ситуацию на границе с Беларусью, где сегодня, 10 сентября, начались совместные с РФ военные учения.

Соответствующие мероприятия осуществляются с целью недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что к усиленной охраны госграницы привлечены все необходимые ресурсы, в частности:

  • спецподразделения;
  • наряды со служебными собаками;
  • пограничная авиация;
  • катера Госпогранслужбы на водных участках;
  • осуществляется мониторинг с постов наблюдения.

Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме, — отмечается в сообщении.


Пограничники отреагировали на российские учения в Беларуси, фото: ГПСУ

Напомним, ВСУ отслеживают проведение российско-белорусских военных учений и готовятся и готовятся дать отпор противнику в случае агрессии с территории северного соседа Украины.

Источник: Ракурс


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