Пограничники отреагировали на российские учения в Беларуси, фото: ГПСУ

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Украинские пограничники пристально контролируют ситуацию на границе с Беларусью, где сегодня, 10 сентября, начались совместные с РФ военные учения.

Соответствующие мероприятия осуществляются с целью недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что к усиленной охраны госграницы привлечены все необходимые ресурсы, в частности:

спецподразделения;

наряды со служебными собаками;

пограничная авиация;

катера Госпогранслужбы на водных участках;

осуществляется мониторинг с постов наблюдения.

Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме, — отмечается в сообщении.

Напомним, ВСУ отслеживают проведение российско-белорусских военных учений и готовятся и готовятся дать отпор противнику в случае агрессии с территории северного соседа Украины.