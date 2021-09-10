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Пограничники отреагировали на российские учения в Беларуси, фото: ГПСУ
Украина на границе с Беларусью отреагировала на российские учения (ФОТО)https://racurs.ua/n159968-ukraina-otreagirovala-na-granice-s-belarusu-na-rossiyskie-ucheniya-foto.htmlРакурс
Украинские пограничники пристально контролируют ситуацию на границе с Беларусью, где сегодня, 10 сентября, начались совместные с РФ военные учения.
Соответствующие мероприятия осуществляются с целью недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что к усиленной охраны госграницы привлечены все необходимые ресурсы, в частности:
- спецподразделения;
- наряды со служебными собаками;
- пограничная авиация;
- катера Госпогранслужбы на водных участках;
- осуществляется мониторинг с постов наблюдения.
Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме, — отмечается в сообщении.
Напомним, ВСУ отслеживают проведение российско-белорусских военных учений и готовятся и готовятся дать отпор противнику в случае агрессии с территории северного соседа Украины.
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