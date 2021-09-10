«Слуги» отговаривают Разумкова присылать закон об олигархах в Венецианку

Давид Арахамия. Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/n159967-slugi-otgovarivaut-razumkova-prisylat-zakon-ob-oligarhah-v-venecianku.html

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Не отправлять на экспертизу Венецианской комиссии законопроект об олигархах просят председателя Верховной Рады представители «Слуги народа».

С соответствующей просьбой к спикеру парламента обратился председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Монобольшинство не против, чтобы документ рассмотрела Венецианка, а хотят чтобы комиссия оценила конечную редакцию закона. Об этом сам нардеп заявил 10 сентября во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

По словам нардепа, сейчас зарегистрировано 1 тыс. 200 правок к документу, поэтому пока невозможно сказать, в каком формате закон выйдет в конечной редакции.

Представьте, какими мы выглядим шизофрениками, если мы сейчас отправляем первое чтение, а потом ко второму чтению он меняется существенно. Затем предоставляем второе чтение и говорим: «Держите, поработайте над этим законом». Это — реально шизофрения, — отметил парламентарий.



Арахамия добавил, что на заключение Венецианской комиссии придется ждать минимум два месяца, а в «Слуге народа» не готовы к такому развитию событий.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала отправить в Венецианскую комиссию украинский проект закона об олигархах, поскольку документ не соответствует Конституции Украины. Заявления о направлении законопроекта в венецианку подписали фракции «Оппозиционный блок — За жизнь», «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».