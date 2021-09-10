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Ракурс
Гройсман - Попытка перенести выборы станет узурпацией власти

Гройсман — Попытка перенести выборы станет узурпацией власти

10 сен 2021, 14:57
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Владимир Гройсман, бывший премьер-министр Украины, прокомментировал возможную попытку перенести выборы в Верховную Раду, которые должны состояться в 2023 году, на более поздний срок. Он убежден, что подобное развитие событий будет демонстрировать узурпацию власти.

Выборы, согласно Конституции Украины, должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года. Любая попытка кого-либо из власти перенести эти выборы на более поздний срок будет означать попытку узурпации власти и фактически может повлечь большие потрясения, — отметил экс-премьер в ответ на вопрос журналиста LB.ua в кулуарах форума Yalta European Strategy (YES), который сегодня стартовал в Киеве.

Гройсман заявил, что люди будут защищать Основной закон. Также бывший глава Кабмина оценил деятельность правительства и Верховной Рады и целесообразность проведения внеочередного волеизъявления.

Я бы уже их (выборы — ред.), наверное, проводил. Ведь то, что делает сегодня украинское правительство вместе с украинским парламентом, они делают страну не сильнее, а слабее, — заявил Гройсман.

Напомним, форум Yalta European Strategy проходит 10−11 сентября в Художественном арсенале в Киеве. Форум начался с вступительного слова зятя экс-президента Леонида Кучмы — олигарха Виктора Пинчука. После него с выступлением вышел президент Владимир Зеленский.


Источник: LB.ua

Источник: Ракурс


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