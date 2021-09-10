Гройсман - Спроба перенести вибори стане узурпацією влади

https://racurs.ua/ua/n159966-groysman-sproba-perenesty-vybory-stane-uzurpaciieu-vlady.html

Ракурс

Володимир Гройсман, колишній прем'єр-міністр України, прокоментував можливу спробу перенести вибори до Верховної Ради, які мають відбутися у 2023 році, на пізніший термін. Він переконаний, що подібний розвиток подій демонструватиме узурпацію влади.

Вибори згідно з Конституцією України мають відбутися в останню неділю жовтня 2023 року. Будь-яка спроба будь-кого із влади перенести ці вибори на пізніший термін означатиме спробу узурпації влади і фактично може спричинити великі потрясіння, — зазначив екс-прем'єр у відповідь на запитання журналіста LB.ua в кулуарах форуму Yalta European Strategy (YES), який сьогодні розпочався у Києві.

Гройсман зауважив, що люди боронитимуть Основний закон. Також колишній глава Кабміну оцінив діяльність уряду та Верховної Ради та доцільність проведення позачергового волевиявлення.

Я би вже, їх (вибори — ред.), напевно, проводив. Тому що те, що робить сьогодні український уряд разом з українським парламентом, вони роблять країну не сильнішою, а слабшою, — заявив Гройсман.

Нагадаємо, форум Yalta European Strategy проходить 10−11 вересня в Мистецькому арсеналі у Києві. Форум почався з вступного слова зятя екс-президента Леоніда Кучми — олігарха Віктора Пінчука. Після нього з виступом вийшов президент Володимир Зеленський.

Джерело: LB.ua