Аваков про заяви Арахамії - Інколи таке говорить, треба ж думати

https://racurs.ua/ua/n159960-avakov-pro-zayavy-arahamiyi-inkoly-take-govoryt-treba-j-dumaty.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, розповів, що після відставки з посади глави МВС продовжить працювати в Україні.

Зараз живу, працюю і працюватиму в Україні. Чого і вам бажаю, — сказав Аваков журналістам в кулуарах форуму Yalta European Strategy (YES), який сьогодні триває у Києві.

Представники ЗМІ попросили екс-члена Кабінету міністрів прокоментувати заяви лідера президентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії про те що, він може повернутися в уряд.

Давид Арахамія інколи таке говорить, що треба ж думати, — сказав у відповідь Аваков.

Колишній міністр також зазначив, що зберіг хороші відносини з главою держави Володимиром Зеленським.

Гарні в нас відносини, — коротко вказав Аваков.

Чим саме він планує зайнятися, колишній міністр не розповів, а чутки про можливе призначення на іншу посаду в Кабміні — відкинув. Зокрема, на запитання, чи пропонували йому посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України замість Олега Уруського, він відповів:

Я не знаю, про що ви кажете.

Нагадаємо, Аваков звільнився з уряду у липні 2021 року після того, як більше семи років очолював Міністерство внутрішніх справ. Нині він завітав на відкриття форуму Yalta European Strategy у Києві. Захід проходить 10−11 вересня в Мистецькому арсеналі. Форум почався з вступного слова зятя екс-президента Леоніда Кучми — олігарха Віктора Пінчука. Після нього з виступом вийшов президент Зеленський.

Джерело: lb.ua