Аваков о заявлениях Арахамии - Иногда такое говорит, надо же думать

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Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, рассказал, что после отставки с поста главы МВД продолжит работать в Украине.

Сейчас живу, работаю и буду работать в Украине. Чего и вам желаю, — сказал Аваков журналистам в кулуарах форума Yalta European Strategy (YES), который сегодня проходит в Киеве.

Представители СМИ попросили экс-члена Кабинета министров прокомментировать заявления лидера президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что он может вернуться в правительство.

Давид Арахамия иногда такое говорит, что надо же думать, — сказал в ответ Аваков.

Бывший министр также отметил, что сохранил хорошие отношения с главой государства Владимиром Зеленским.

Хорошие у нас отношения, — коротко указал Аваков.

Чем именно он планирует заняться, бывший министр не рассказал, а слухи о возможном назначении на другую должность в Кабмине — отверг. В частности, на вопрос, предлагали ли ему пост главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместо Олега Уруского, он ответил:

Я не знаю, о чем вы говорите.

Напомним, Аваков уволился из правительства в июле 2021 года после того, как более семи лет возглавлял Министерство внутренних дел. Сейчас он посетил открытие форума Yalta European Strategy в Киеве. Мероприятие проходит 10−11 сентября в Художественном арсенале. Форум начался с вступительного слова зятя экс-президента Леонида Кучмы — олигарха Виктора Пинчука. После него с выступлением вышел президент Зеленский.

Источник: lb.ua