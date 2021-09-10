Северное море. Фото:

https://racurs.ua/n159965-chto-nahoditsya-pod-dnom-severnogo-morya-rezultaty-issledovaniya.html

Ракурс

Северное море исследовали ученые и с помощью технологии объемного сейсмического отражения смогли «увидеть» породы под его дном.

Так называемые туннельные долины, погребенные на сотни метров под дном Северного моря, являются остатками огромных рек, которые были «водопроводной системой» древних ледяных щитов. Через эти щиты шел отток талых вод при таянии, а происхождение этих каналов оставалось нерешенным. Геофизики уверены, что их работа позволит лучше понять продолжающееся отступление современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Об этом сообщает Phys.org.

Технология 3D-сейсмического отражения позволила исследователям получить изображение объектов размером всего в несколько метров, которые находятся под поверхностью земли, даже если их покрывают сотни метров отложений. Результаты анализа данных высокой четкости показывают, как лед взаимодействовал с каналами при их формировании. В ходе научной работы ученые смогли реконструировать, как вели себя эти древние ледяные щиты при отступлении.

Впервые исследователям удалось увидеть ранее недоступные для зрения ландшафты, которые сформировались под огромными ледяными покровами, что покрывали большую часть Великобритании и Западной Европы тысячи и миллионы лет назад. Ученые убеждают, что в будущем благодаря этому станет известно, как ледяные щиты реагируют на потепление климата.

Напомним, британские ученые установили, что изменение рельефа на Земле за миллионы лет сильно повлияло на эволюцию птиц и млекопитающих. Оказалось, что на видовое разнообразие влияли именно горы, а в низинах животные эволюционировали не так быстро.

Источник: Phys.org