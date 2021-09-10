Північне море. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159965-scho-znahodytsya-pid-dnom-pivnichnogo-morya-rezultaty-doslidjennya.html

Ракурс

Північне море досліджували науковці й за допомогою технології об'ємного сейсмічного відображення змогли «побачити» породи під його дном.

Так звані тунельні долини, поховані на сотні метрів під дном Північного моря, є залишками величезних річок, які були «водопровідною системою» древніх крижаних щитів. Через ці щити йшов відтік талих вод при таненні, а походження цих каналів залишалося невирішеним. Геофізики упевнені, що їхня робота дозволить краще зрозуміти триваючий відступ сучасних льодовиків в Антарктиді і Гренландії. Про це повідомляє Phys.org.

Технологія 3D-сейсмічного відображення дозволила дослідникам отримати зображення об'єктів розміром всього в кілька метрів, які знаходяться під поверхнею землі, навіть якщо їх покривають сотні метрів відкладень. Результати аналізу даних високої чіткості показують, як лід взаємодіяв з каналами при їх формуванні. У ході наукової роботи вчені змогли реконструювати, як поводилися ці стародавні крижані щити при відступі.

Уперше дослідникам вдалося побачити раніше недоступні для зору ландшафти, які сформувалися під величезними крижаними покривами, що покривали більшу частину Великої Британії і Західної Європи тисячі і мільйони років тому. Науковці переконують, що у майбутньому завдяки цьому стане відомо, як крижані щити реагують на потепління клімату.

Нагадаємо, британські науковці встанвоили, що зміна рельєфу на Землі за мільйони років сильно вплинула на еволюцію птахів і ссавців. Виявилося, що на видове розмаїття впливали саме гори, а в низинах тварини еволюціонували не так швидко.

Джерело: Phys.org