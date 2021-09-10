COVID в Израиле - Невакцинированные молодые умирают в девять раз чаще за пожилых

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Об опыте вакцинации в Израиле и ситуации с COVID-19 в стране рассказал врач-реаниматолог Борис Брыль. По его словам, невакцинированные молодые люди в девять раз больше умирают по сравнению с вакцинированными людьми пожилого возраста

У нас все позитивно. Как мы положили ковид на лопатки, так он и продолжает лежать. Израиль проверяет тестами за день 1−1,5% населения. В Израиле где-то 60−70 тяжелобольных в сутки поступают в больницы — это те, которые реально нуждаются в госпитализации… Такое количество — мизер для всех больниц Израиля. Если говорить о смертности COVID-больных, то 50% смертей во время этой волны — это невакцинированные люди, — рассказал врач-реаниматолог в эфире программы «Право на власть».

По его словам, вакцинация однозначно работает и дает положительный результат.

Если мы разделим население на вакцинированных и невакцинированных, уберем оттуда детей, потому что дети в принципе не умирают, то у нас получится соотношение 90% к 10%. При том, что эти 10% невакцинированных — это достаточно молодые люди. Смертность в количественных показателях для 90% идентична смертности для 10%, — говорит врач.

Медик отметил, что рост числа новых инфицирований в Израиле начали фиксировать в августе, когда дети вернулись в школу. В общем ситуацию он назвал прогнозируемой.

Ситуация радужная. Если мы возьмем группу, которая получила третью «бустерную» вакцину — то там зафиксировано две смерти, это где-то 0,0001%, — отметил Брыль.

Врач также рассказал о положении дел в реанимационном отделение для COVID-больных в медучреждении, где он работает.