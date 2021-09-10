Сексизм в рекламе запретила Рада

Верховная Рада поддержала запрет сексизма в рекламе, фото: sostav.ua

https://racurs.ua/n159963-seksizm-v-reklame-zapretila-rada.html

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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе «относительно противодействия дискриминации по признаку пола».

За соответствующее решение проголосовали 307 народных избранников.

Законопроект предлагает добавить в «Закон о рекламе» определение понятий «дискриминационная реклама» и «дискриминационная реклама по признаку пола».

В случае нарушения требований относительно запрета дискриминационной рекламы рекламодатель будет платить в госбюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабмином порядке.

В пояснительной записке законопроекта необходимость его принятия обосновывается тем, что ежегодно в Госслужбу по защите потребителей и омбудсмену поступают более 500 жалоб на сексизм в рекламе.