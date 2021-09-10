Профессионал, который работает на своем месте — Шмыгаль защитил Тарана

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Ракурс

Андрей Таран не уйдет в отставку. Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль 10 сентября сказал в Раде.

Он ответил на вопрос о обысках Госбюро расследований, которые состоялись в апреле этого года и касались закупки питания для армии.

У Шмыгаля спросили и о провале оборонного заказа, а также о якобы 1,5 млрд грн долгов военным. Премьер ответил, что Таран работает на своем месте, его отставка не планируется, а долги отсутствуют.

Что касается министра обороны — он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции, — заявил Шмыгаль.

22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Впоследствии эту информацию подтверждали и нардепы СН.

В Кабмине планируются «точечные» ротации. В Раде говорили, что «на выход» готовят министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, также руководителя Министерства социальной политики Марину Лазебную.

В «Голосе», например, считают Тарана человеком, который хуже других работает в правительстве.

Уже начался сентябрь, а Украина как страна, которая воюет, до сих пор не выполняет государственного оборонного заказа. И эта проблема — очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению, — заявила руководительница «Голоса» для «Интерфакс-Украина».

На днях и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.