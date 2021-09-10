https://racurs.ua/n159961-novye-foto-terakta-11-sentyabrya-opublikovali-v-ssha-ranee-snimki-ne-publikovalis.html

Ракурс

Архивные снимки теракта 11 сентября 2001 года опубликовала Секретная служба США.

Новые снимки, которые ранее нигде не публиковались, приурочены к 20-летию со дня террористического акта. В спецслужбе пояснили, что в течение недели до годовщины теракта решили ежедневно делиться фотографиями катастрофы и последующих дней. Некоторые из снимков публиковались ранее, но большинство — нет. На новых фото видны башни Всемирного торгового центра после того, как самолеты врезались в здания. Фото сделали сотрудники ведомства, многие из которых серьезно пострадали, поскольку находились слишком близко к эпицентру взрыва. Об этом сообщается на странице U.S. Secret Service в Twitter.

По официальным данным, утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористической организации «Аль-Каида» общим количеством 19 человек захватили четыре пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два рейса 11 American Airlines и 175 United Airlines, в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате ударов башни обрушились и разрушили близлежащие здания. Всего погибли около 3 тыс. человек.

Третий самолет, рейс 77 American Airlines, боевики направили в здание Пентагона. Четвертый авиалайнер, 93 United Airlines, пассажиры и экипаж попытались отбить у террористов. Самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

Как известно, теракт 11 сентября стал крупнейшим в истории по количеству смертей. И в течение 20 лет в США в этот день проводятся масштабные поминальные мероприятия по этому поводу.

Напомним, теракты 11 сентября в Нью-Йорке получили дополнительные страшные последствия — продукты горения, которые возникали вследствие вызванных терактами пожаров, приводили к развитию онкологических заболеваний у спасателей и полицейских, которые работали на местах этих инцидентов.