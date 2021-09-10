https://racurs.ua/ua/n159961-novi-foto-teraktu-11-veresnya-opublikuvaly-v-ssha-ranishe-znimky-ne-publikuvalysya.html

Ракурс

Архівні знімки теракту 11 вересня 2001 року опублікувала Секретна служба США.

Нові знімки, які раніше ніде не публікувалися, приурочені до 20-річчя з дня терористичного акту. У спецслужбі пояснили, що протягом тижня до річниці теракту вирішили щодня ділитися фотографіями катастрофи і наступних днів. Деякі зі знімків публікувалися раніше, але більшість — ні. На нових фото видно вежі Всесвітнього торгового центру після того, як літаки врізалися в будівлі. Фото зробили співробітники відомства, багато з яких серйозно постраждали, оскількизнаходилися занадто близько до епіцентру вибуху. Про це повідомляється на сторінці U.S. Secret Service у Twitter.

За офіційними даними, вранці 11 вересня 2001 року чотири групи терористичної організації «Аль-Каїда» загальною кількістю 19 осіб захопили чотири пасажирські авіалайнери. Загарбники направили два рейси, 11 American Airlines і 175 United Airlines, у вежі Всесвітнього торгового центру в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Внаслідок ударів вежі обрушилися й зруйнували прилеглі будівлі. Всього загинули близько 3 тис. осіб.

Третій літак, рейс 77 American Airlines, бойовики направили в будівлю Пентагону. Четвертий авіалайнер, 93 United Airlines, пасажири і екіпаж спробували відбити у терористів. Літак впав у полі в штаті Пенсільванія.

Як відомо, теракт 11 вересня став найбільшим в історії за кількістю смертей. І протягом 20 років в США в цей день проводяться масштабні поминальні заходи з цього приводу.

Нагадаємо, теракти 11 вересня у Нью-Йорку отримали додаткові страшні наслідки — продукти горіння, що виникали внаслідок спричинених терактами пожеж, призводили до розвитку онкологічних захворювань у рятувальників та поліцейських, котрі працювали на місцях цих інцидентів.