Професіонал, який працює на своєму місці — Шмигаль захистив Тарана

https://racurs.ua/ua/n159962-profesional-yakyy-pracuie-na-svoiemu-misci-shmygal-zahystyv-tarana.html

Ракурс

Андрій Таран не піде у відставку. Про це очільник Кабміну Денис Шмигаль 10 вересня сказав у Раді.

Він відповів на запитання щодо обшуків Держбюро розслідувань, які відбулися у квітні цього року і стосувалися закупівлі харчування для армії.

В Шмигаля запитали й про провал оборонного замовлення та нібито 1,5 млрд грн боргів військовим. Прем'єр відповів, що Таран працює на своєму місці, його відставка не планується, а боргів військовим немає.

Що стосується міністра оборони — він на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції, — заявив Шмигаль.

22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Згодом цю інформацію підтверджували й нардепи СН.

В Кабміні плануються «точкові» ротації і подейкували, що «на вихід» готують міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

В «Голосі», наприклад, вважають Тарана людиною, яка найгірше працює в уряді.

Уже почався вересень, а Україна як країна, яка воює, досі не виконує державного оборонного замовлення. І ця проблема — дуже дивна, адже в Україні є гроші, які чомусь не витрачають за призначенням, — заявила очільниця «Голосу» для «Інтерфакс-Україна».

Днями й голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.