Новий Кабмін без Шмигаля буде у жовтні - нардеп-“слуга”

https://racurs.ua/ua/n159825-novyy-kabmin-bez-shmygalya-bude-u-jovtni-nardep-sluga.html

Ракурс

Відставка уряду разом з Денисом Шмигалем планується у жовтні. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда. За його словами, деякі міністри все ж втримаються на своїх посадах.

У нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина — будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей, — зазначив Дунда в ефірі телеканалу «UA: Перший».

За його словами, прем'єра також замінять.

Шмигаль у нас займався питаннями розвитку економіки України під час коронавірусної кризи, це було надголовне завдання. Нині у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге — це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим, — пояснив представник команди Володимира Зеленського.

Раніше очільник фракції монобільшості Давид Арахамія заявив, що в уряді планують здійснити ротацію трьох-чотирьох міністрів.

У липні нардеп-«слуга» Олександр Качура анонсував кадрові ротації в уряді. Тоді стало відомо, що позбутися посади можуть міністр оборони Андрій Таран, міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури Олександр Ткаченко.

Джерело: «UA: Перший»