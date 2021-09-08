Новый Кабмин без Шмыгаля будет в октябре - нардеп-«слуга»

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Отставка правительства вместе с Денисом Шмыгалем планируется в октябре. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда. По его словам, некоторые министры все же удержатся на своих должностях.

У нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями, — отметил Дунда в эфире телеканала «UA: Первый».

По его словам, премьера также заменят.

Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронавирусном кризисе, это было архиглавная задача. Сейчас у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, которое стало в повестке дня важным, — пояснил представитель команды Владимира Зеленского.

Ранее глава фракции монобольшинства Давид Арахамия заявил, что в правительстве планируют осуществить ротацию трех-четырех министров.

В июле нардеп-«слуга» Александр Качура анонсировал кадровые ротации в правительстве. Тогда стало известно, что лишиться должности могут министр обороны Андрей Таран, министр юстиции Денис Малюска и министр культуры Александр Ткаченко.

Источник: «UA: Первый»