Татаров. Фото: УП

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Олег Татаров, подозреваемый в коррупции заместитель главы Офиса президента, праздновал свой 39-й день рождения вместе с силовиками, которые расследуют его дело.

Журналисты-расследователи зафиксировали гостей загородного ресторанного комплекса в Конча-Заспе, среди которых были политики и высокопоставленные правоохранители. В том числе и те, кто рассматривает «дело Татарова». Об этом сообщает «Украинская правда».

Как известно, Олег Татаров является одним из подозреваемых по делу экс-президента «Укрстроя» Максима Микитася. Заместитель главы ОП Олег Татаров подозревается в подкупе эксперта, который должен был установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, бывших предметом обмена между Нацгвардией и компанией-застройщиком.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской Татарова с другими фигурантами дела Микитася. Речь шла о внесении недостоверных данных в экспертизу. Эксперт якобы получил взятку (машиноместо стоимостью 250 тыс. грн) и за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн.

В декабре 2020 года Печерский райсуд Киева передал дело Микитася из НАБУ в Службу безопасности Украины (СБУ), хотя в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом (ВАКС).

ВАКС 24 декабря должен был избрать Татарову меру пресечения. САП просила для него арест с альтернативой в 10 млн грн залога. Еще до начала заседания суда Офис генпрокурора сменил подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Это произошло якобы на основании судебного решения, а вмешательство в деятельность НАБУ отсутствует. Верховный суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Микитася останется в СБУ.

Источник: Украинская правда