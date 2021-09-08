Татаров. Фото: УП

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Олег Татаров, підозрюваний у корупційних оборудках заступник голови Офісу президента, святкував свій 39-й день народження разом із силовиками, які розслідують його справу.

Журналісти-розслідувачі зафіксували гостей заміського ресторанного комплексу в Конча-Заспі, серед яких були політики й високопоставлені правоохоронці. Зокрема й ті, хто розглядає «справу Татарова». Про це повідомляє «Українська правда».

Як відомо, Олег Татаров є одним з підозрюваних у справі екс-президента «Укрбуду» Максима Микитася. Заступник голови ОП Олег Татаров підозрюється у підкупі експерта, який мав встановити ринкову вартість об'єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та компанією-забудовником.

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування Татарова з іншими фігурантами справи Микитася. Йшлося про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт нібито отримав хабар (машиномісце вартістю 250 тис. грн) і за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

У грудні 2020 року Печерський райсуд Києва передав справу Микитася від НАБУ до Служби безпеки України (СБУ), хоча у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом (ВАКС).

ВАКС 24 грудня мав обрати Татарову запобіжний захід. САП просила для нього арешт з альтернативою у 10 млн грн застави. Ще до початку засідання суду Офіс генпрокурора змінив підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Це відбулося нібито на підставі судового рішення, а втручання у діяльність НАБУ відсутнє. Верховний суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

Джерело: Українська правда