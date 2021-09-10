Сексизм у рекламі заборонила Рада

Верховна Рада підтримала заборону сексизму в рекламі, фото: sostav.ua

https://racurs.ua/ua/n159963-seksyzm-u-reklami-zaboronyla-rada.html

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Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України „Про рекламу“ щодо протидії дискримінації за ознакою статі».

За відповідне рішення проголосували 307 народних обранців.

Законопроект пропонує додати до «Закону про рекламу» визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі».

В разі порушення вимог щодо заборони дискримінаційної реклами рекламодавець сплачуватиме до держбюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабміном порядку.

У пояснювальній записці законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що щорічно у Держслужбу із захисту споживачів і омбудсмену надходять понад 500 скарг на сексизм в рекламі.