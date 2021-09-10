COVID в Ізраїлі — Невакцинована молодь помирає удев’ятеро частіше за літніх людей

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Про досвід вакцинації в Ізраїлї та ситуацію з COVID-19 в країні розповів лікар-реаніматолог Борис Бриль. За його словами, невакцинованих молодих пацієнтів помирає удев’ятеро більше, аніж вакцинованих людей похилого віку.

У нас все позитивно. Як ми поклали ковід на лопатки, так він і продовжує лежати. Ізраїль перевіряє тестами за день 1−1,5% населення. В Ізраїлі десь 60−70 тяжкохворих на добу надходять до лікарень — це ті, які реально потребують госпіталізації… Така кількість — мізер для всіх лікарень Ізраїлю. Якщо говорити про смертність COVID-хворих в Ізраїлі, то 50% смертей під час цієї хвилі — це невакциновані люди, — розповів лікар-реаніматолог в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, вакцинація однозначно працює та дає позитивний результат.

Якщо ми розділимо населення на вакцинованих і невакцинованих, приберемо звідти дітей, тому що діти в принципі не вмирають, то у нас вийде співвідношення 90% до 10%. При тому, що ці 10% невакцинованих — це досить молоді люди. Смертність в кількості у 90% ідентична смертності у 10%, — говорить лікар.

Медик зауважив, що зростання кількості нових інфікованих в Ізраїлі почали фіксувати у серпні, коли діти повернулися до школи. Загалом ситуацію він назвав прогнозованою.

Ситуація райдужна. Якщо ми візьмемо групу, яка отримала третю «бустерну» вакцину — то там зафіксовано дві смерті, це десь 0,0001%, — зазначив Бриль.

Лікар також розповів про стан справ у реанімаційному відділенні для COVID-хворих у лікарні, де він працює.