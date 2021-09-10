«Слуги» відговорюють Разумкова надсилати закон про олігархів у Венеційку

Давид Арахамія. Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/ua/n159967-slugy-vidgovoruut-razumkova-nadsylaty-zakon-pro-oligarhiv-u-veneciyku.html

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Не відправляти на експертизу Венеційській комісії законопроект про олігархів просять голову Верховної Ради представники «Слуги народу».

З відповідним проханням до спікера парламенту звернувся голова фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія. Монобільшість не проти, щоб документ розглянула Венеційка, а хочуть щоб комісія оцінила кінцеву редакцію закону. Про це сам нардеп заявив 10 вересня під час спілкування із журналістами у кулуарах Ради.

За словами нардепа, зараз зареєстровано 1 тис. 200 правок до документа, тож наразі неможливо сказати, в якому форматі закон вийде у кінцевій редакції.

Уявіть, якими ми виглядаємо шизофреніками, якщо ми зараз відправляємо перше читання, а потім до другого читання він змінюється суттєво. Потім надаємо друге читання і кажемо: «Тримайте, попрацюйте над цим законом». Це — реально шизофренія, — зазначив парламентар.



Арахамія додав, що на висновок Венеційської комісії доведеться чекати щонайменше два місяці, а в «Слузі народу» не готові до такого розвитку подій.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала відправити до Венеціанської комісії український проект закону про олігархів, оскільки документ не відповідає Конституції України. Заяви про направлення законопроекту у Венеційку підписали фракції «Опозиційний блок — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність».