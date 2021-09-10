Віктор Ляшко розповів, коли карантин в Україні стане суворішим. Фото:

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Карантин в Україні стане жорсткішим після затвердження юридичних змін до постанови про адаптивний карантин, які наразі перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції.

Після погодження у відомстві можна буде впровадити «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Цей рівень означає, що навчальні заклади припиняють свою роботу, якщо вакциновано не 80% педагогічного складу. МОЗ вирішив також переглянути обмеження, які використовуються в «жовтому» та «червоному» рівнях епідемічної небезпеки для кулінарних закладів, громадського харчування. Однак «жовтий» рівень можна впровадити після затвердження змін до постанови про адаптивний карантин. Про це 10 вересня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в кулуарах Верховної Ради.

Виявилося, що обмеження для навчальних закладів не корелювалися з іншими обмеженнями, тому ми вирішили, що «жовтий» рівень ми впровадимо після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров’я зміни будуть схвалені урядом, — зазначив він.

За словами Ляшка, МОЗ вже пройшло відповідне погодження з усіма центральними органами виконавчої влади, і зараз відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції. Далі відомство звернеться до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скликати позачергове засідання Кабміну, щоб розглянути питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин.

Міністр переконаний, що ці зміни зможуть набути чинності через сім днів після ухвалення, і лише після цього будуть підстави впровадити в Україні «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 9 вересня глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що є підстави для запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, тому міністерство звернулось до уряду, щоб це питання розглянула Національна комісія з ТЕБ і НС.