Тищенко поставив свічку за здоров’я Лероса (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159973-tyschenko-postavyv-svichku-za-zdorov-ya-lerosa-foto.htmlРакурс
Микола Тищенко, депутат зі «Слуги народу», помолився за здоров’я нардепа Гео Лероса, з яким у нього нещодавно був конфлікт у сесійній залі Верховної Ради.
Про це Тищенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фотознімок, на якому він під час молитви у храмі ставить свічку біля однієї з ікон.
Помолився за здоров’я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний, — підписав фото Тищенко.
У коментарі до цього повідомлення Тищенко запевнив, що це фото не є жартом.
Будь-хто має шанс зрозуміти свої помилки… Перед Богом ми всі рівні, — заявив Тищенко.
Вчора, 9 вересня, між Тищенком та Леросом у Раді сталася штовханина. Під час виступу з трибуни Лероса, який вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера», до нього підійшов Тищенко, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив нардепа.
Згодом депутат Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів заявив, що питання про виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» може бути розглянуте на засіданні фракції.