Микола Тищенко в церкві, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n159973-tyschenko-postavyv-svichku-za-zdorov-ya-lerosa-foto.html

Ракурс

Микола Тищенко, депутат зі «Слуги народу», помолився за здоров’я нардепа Гео Лероса, з яким у нього нещодавно був конфлікт у сесійній залі Верховної Ради.

Про це Тищенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фотознімок, на якому він під час молитви у храмі ставить свічку біля однієї з ікон.

Помолився за здоров’я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний, — підписав фото Тищенко.

У коментарі до цього повідомлення Тищенко запевнив, що це фото не є жартом.

Будь-хто має шанс зрозуміти свої помилки… Перед Богом ми всі рівні, — заявив Тищенко.

Вчора, 9 вересня, між Тищенком та Леросом у Раді сталася штовханина. Під час виступу з трибуни Лероса, який вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера», до нього підійшов Тищенко, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив нардепа.

Згодом депутат Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів заявив, що питання про виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» може бути розглянуте на засіданні фракції.