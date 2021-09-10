Масштаби військ Росії біля українських кордонів оцінили в ЗСУ. Фото: УП

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Агресія Росії біля українських кордонів посилюється. Протягом останніх років країна-агресор збільшує масштаби заходів оперативної та бойової підготовки.

Безпекова ситуація у світі та довкола України залишається складною. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Наразі поблизу державного кордону України та тимчасово окупованих територіях у Криму розгорнуто 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, 2 ракетні бригади, 4 загони спеціального призначення, а також група катерів і група вертольотів.

Загальна чисельність угрупування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей складає понад 37 тис. осіб.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив на спільному стратегічному навчанні збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації «Запад-2021». Активна фаза російських навчань почалася 9 вересня і триватиме до 15 вересня. Навчання проводяться на 13 військових полігонах (4 на території Білорусі й 9 на території РФ).

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українська армія готова до нової атаки Росії. Він вважає, що бійці ЗСУ зможуть відбити широкомасштабну агресію РФ.