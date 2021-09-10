Таємницю космічного пилу розкрили вчені. Фото: LoveOpium.ru

https://racurs.ua/ua/n159988-taiemnycu-kosmichnogo-pylu-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Космос продовжують вивчати вчені. Вони змогли розкрити таємницю космічного пилу завдяки супутнику Parker Solar Probe.

Космічний апарат зміг наблизитися до Сонця ближче, ніж будь-який інший апарат в історії космічних польотів. Про це повідомляє The Planetary Science Journal.

Кожен день він піддавався бомбардуванню частками пилу. Метеори — мікроскопічні фрагменти, які випаровуються і залишають палаючі сліди в повітрі. Але якщо вони стикаються з космонавтами, то можуть пробити дірки в скафандрах або зробити ще щось гірше.

Використовуючи дані супутника, вчені виявили дві різні популяції пилу в міжпланетній хмарі:

альфа-метеороїди — маси пилу, що повільно наближаються до Сонця протягом мільйонів років;

бета-метеороїди — більші частки, які дробляться при зіткненнях і згодом відштовхуються від Сонця тиском сонячного світла.

Коли осколок стає маленьким, радіаційний тиск сонячного світла стає досить сильним, щоб забрати його за межі Сонячної системи. Також були виявлені вузькі потоки частинок, джерелами яких є потенційні комети та астероїди.

Нагадаємо, раніше астрофізики виявили дві галактики, які розташовані на відстані у приблизно мільярд світлових років. Вчені зафіксували незвичайне явище, яке отримало назву PKS 2130−538.

Джерело:The Planetary Science Journal