Затримання «вагнерівців» не було спецоперацією – висновки ТСК «слуг». Фото: УП

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Справу «вагнерівців» (російських військових злочинців та найманців) прокоментувала Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка займається її розслідуванням.

Засідання ТСК відбулося в п’ятницю, 10 вересня. Про підсумки розслідування розповіла очільниця комісії Мар’яна Безугла.

За її словами, українські розвідники провели спеціальний захід щодо затримання і повернення в Україну учасників ПВК «Вагнер». Понад 30 найманців брали участь у війні в Сирії, більше ніж 20 — на Донбасі.

Головне управління розвідки Міноборони та СБУ розпочали «спецзахід», аби «спробувати витягти частину тих, хто воював на Донбасі». Однак, як підкреслила глава ТСК, спецоперації не було.

За задумом ГУР і СБУ, після прибуття в Стамбул «вагнерівці», що летіли з Москви, мали бути затримані, «враховуючи їхню участь в сирійській операції». Але, як підсумувала Безугла, кооперації, зокрема з Туреччиною не було. Тож цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул.

Через політичну ситуацію в Білорусі відбулась «контрвзаємодія спецслужб України, Білорусі і Росії». Безпосередньої кооперації спецслужб Білорусі і Росії не передбачалося, тому вийшов такий трикутник.

І Росія, і Білорусь знали про підготовку до затримання ще на самому початку. ТСК не бачить складу злочину щодо зриву спеціального заходу.

Зрозуміло, що були авантюрні рішення, які призвели до такої ситуації. Добре, що не призвели до катастрофи й міжнародної ізоляції, — додала Безугла.

Варто наголосити, що до складу ТСК входять сім «слуг», по одному представнику з «Довіри» та «За майбутнє", а заступником очільниці комітету є Нестор Шуфрич з ОПЗЖ.

Нагадаємо, торік у липні влада Мінська затримала 33 членів ПВК «Вагнера». Тоді Офіс генпрокурора звернувся до Білорусі з проханням видати 28 росіян, які воювали проти української армії на Донбасі. Проте диктатор Лукашенко повернув військових Путіна додому.

Згодом ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони за сприяння США готували операцію із затримання членів ПВК «Вагнера» — вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але під час польоту один із пасажирів мав зімітувати погіршення здоров’я, через що літак повинен був здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати. Про операцію знали Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Внаслідок витоку інформації про неї довідалися спецслужби Мінська та, ймовірно, Москви.

Зеленський спочатку заперечував існування спецоперації, а згодом визнав, що говорив про «вагнерівців» з Лукашенком. Глава держави заявив, що «попередив» диктатора про готовність Києва «передати повну інформацію про цих людей». У відповідь Лукашенко сказав, що «не підведе» і «розбереться».

Потім Зеленський казав, що «ідея такої операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України». А Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у цій спецоперації. 8 вересня американський телеканал CNN показав матеріал про допомогу ЦРУ США Києву в проведенні спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».