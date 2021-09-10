Задержание «вагнеровцев»не было спецоперацией – выводы ВСК «слуг»

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Ракурс

Дело «вагнеровцев» (российских военных преступников и наемников) прокомментировала Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая занимается его расследованием.

Заседание ВСК состоялось в пятницу, 10 сентября. Об итогах расследования рассказала руководительница комиссии Марьяна Безуглая.

По ее словам, украинские разведчики провели специальное мероприятие по задержанию и возвращению в Украину участников ЧПК «Вагнер». Более 30 наемников принимали участие в войне в Сирии, больше 20 — на Донбассе.

Главное управление разведки Минобороны и СБУ начали «спецмероприятие», чтобы «попробовать извлечь часть тех, кто воевал на Донбассе». Однако, как подчеркнула глава ВСК, спецоперации не было.

По замыслу ГУР и СБУ, по прибытию в Стамбул «вагнеровцев», летевших из Москвы, должны были задержать, «учитывая их участие в сирийской операции». Но, как подытожила Безуглая, кооперации, в частности с Турцией не было. Поэтому, этот сценарий изменился на самолет из Минска в Стамбул.

Из-за политической ситуации в Беларуси состоялось «контрвзаимодействие спецслужб Украины, Беларуси и России». Непосредственной кооперации спецслужб Беларуси и России не предусматривалось, поэтому получился такой треугольник.

И Россия, и Беларусь знали о подготовке к задержанию еще в самом начале. ВСК не видит состава преступления по срыву специального мероприятия.

Понятно, что были авантюрные решения, которые привели к такой ситуации. Хорошо, что не привели к катастрофе и международной изоляции, — добавила Безуглая.

Стоит отметить, что в состав ВСК входят семь «слуг», по одному представителю из «Доверия» и «За будущее», а заместителем руководительницы комитета является Нестор Шуфрич от ОПЗЖ.

Напомним, в июле 2020 года власти Минска задержали 33 членов ЧПК «Вагнера». Тогда Офис генпрокурора обратился к Беларуси с просьбой выдать 28 россиян, воевавших против украинской армии на Донбассе. Однако диктатор Лукашенко вернул военных Путина домой.

Впоследствии СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны при содействии США готовили операцию по задержанию членов ЧПК «Вагнера» — они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но во время полета один из пассажиров должен был сымитировать ухудшение здоровья, из-за чего самолет совершил бы вынужденную посадку в Киеве, где произошел бы арест «вагнеровцев». Об операции знали Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. В результате утечки информации о ней узнали спецслужбы Минска и, вероятно, Москвы.

Зеленский сначала отрицал существование спецоперации, а впоследствии признал, что говорил о «вагнеровцах» с Лукашенко. Глава государства заявил, что «предупредил» диктатора о готовности Киева «передать полную информацию об этих людях». В ответ Лукашенко сказал, что «не подведет» и «разберется».

Затем Зеленский говорил, что «идея такой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины». А Служба безопасности Украины назвала российским фейком и информационным «вбросом» сообщения об участии СБУ в этой спецоперации. 8 сентября американский телеканал CNN показал материал о помощи ЦРУ США Киеву в проведении спецоперации по задержанию боевиков ЧПК «Вагнера».