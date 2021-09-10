Камерун засыпало снегом — повреждены плантации

https://racurs.ua/n159986-kamerun-zasypalo-snegom-povrejdeny-plantacii-video.html

Ракурс

Снег выпал в Камеруне — стране в Центральной Африке, где преобладает экваториальный, жаркий, влажный и муссонный климат. В результате стихии повреждены крыши домов и плантации.

Снегопад прошел в западном регионе африканской страны. Об этом 10 сентября сообщил CRTVweb в Твиттере.

В частности, толстый слой снега покрыл автомобильные дороги на Западе Камеруна. Мэр Баны Жан Баптист Санга отметил, что это явление вызвано изменениями климата.

Непогода нанесла ущерб нескольким плантациям в регионе. Также было остановлено движение транспорта.

Камерун граничит с Нигерией, Чадом, Центральноафриканской Республикой, Конго, Габоном и Экваториальной Гвинеей. Африканская страна омывается Атлантическим океаном — заливом Биафра. На территории Камеруна растут влажные экваториальные леса на юге, а на севере есть полупустыни.

Напомним, в июле в ЮАР выпал снег, а в ряде районов зафиксировали морозы.