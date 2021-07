В Южно-Африканской республике (ЮАР) выпал рекордный снег, а в 19 районах страны зафиксировали неслыханные морозы.

Рекордные температуры штурмуют город Кимберли уже несколько дней. Об этом сообщила на своей странице метеослужбы ЮАР.

#Snow in #kimberley in the Northern Cape #SouthAfrica today!!! Not sure who filmed this — it’s been going viral on WhatsApp. pic.twitter.com/Laj7BxTgow