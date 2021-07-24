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Ракурс
Снег в ЮАР. Фото: Twitter

Снег и рекордные морозы ударили в Южной Африке (ФОТО, ВИДЕО)

24 июл 2021, 19:46
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В Южно-Африканской республике (ЮАР) выпал рекордный снег, а в 19 районах страны зафиксировали неслыханные морозы.

Рекордные температуры штурмуют город Кимберли уже несколько дней. Об этом сообщила на своей странице метеослужбы ЮАР.

Снег в ЮАР. Фото: Twitter


Снег в ЮАР. Фото: TwitterКак сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности — 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было −6,3°. Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в июне продолжает удивлять низкими температурами. В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 14 июня была зафиксирована температура воздуха 0° и облачная погода, которая принесла с собой снег.

Источник: Ракурс


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