Снег в ЮАР. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n157875-sneg-i-rekordnye-morozy-udarili-v-ujnoy-afrike-foto-video.html

Ракурс

В Южно-Африканской республике (ЮАР) выпал рекордный снег, а в 19 районах страны зафиксировали неслыханные морозы.

Рекордные температуры штурмуют город Кимберли уже несколько дней. Об этом сообщила на своей странице метеослужбы ЮАР.

#Snow in #kimberley in the Northern Cape #SouthAfrica today!!! Not sure who filmed this — it’s been going viral on WhatsApp. pic.twitter.com/Laj7BxTgow — South Africa People — SAPeople.com (@sapeople) July 22, 2021

Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности — 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было −6,3°. Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в июне продолжает удивлять низкими температурами. В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 14 июня была зафиксирована температура воздуха 0° и облачная погода, которая принесла с собой снег.