Cніг у ПАР. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n157875-snig-ta-rekordni-morozy-vdaryly-u-pivdenniy-afryci-foto-video.html

Ракурс

У Південно-Африканській республіці (ПАР) випав рекордний сніг, а у 19 районах країни зафіксували нечувані морози.

Рекордні температури штурмують місто Кімберлі вже декілька днів. Про це повідомила на своїй сторінці метеослужби ПАР.

#Snow in #kimberley in the Northern Cape #SouthAfrica today!!! Not sure who filmed this — it’s been going viral on WhatsApp. pic.twitter.com/Laj7BxTgow — South Africa People — SAPeople.com (@sapeople) July 22, 2021

Як повідомили в метеослужбі, температура вночі 24 липня побила рекорд 26-річної давності — 19 липень 1995 в Йоганнесбурзі було мінус 6,3 градуса. Морози прийшли на південь Африки з Антарктики. Аномально холодна для країни погода протримається на території Африки ще тиждень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у червні продовжує дивувати низькими температурами. У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 14 червня було зафіксовано температуру повітря 0° та хмарну погоду, які принесли з собою сніг.