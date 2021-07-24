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Ракурс
Cніг у ПАР. Фото: Twitter

Сніг та рекордні морози вдарили у Південній Африці (ФОТО, ВІДЕО)

24 лип 2021, 19:46
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У Південно-Африканській республіці (ПАР) випав рекордний сніг, а у 19 районах країни зафіксували нечувані морози.

Рекордні температури штурмують місто Кімберлі вже декілька днів. Про це повідомила на своїй сторінці метеослужби ПАР.

Cніг у ПАР. Фото: Twitter

Cніг у ПАР. Фото: Twitter

Як повідомили в метеослужбі, температура вночі 24 липня побила рекорд 26-річної давності — 19 липень 1995 в Йоганнесбурзі було мінус 6,3 градуса. Морози прийшли на південь Африки з Антарктики. Аномально холодна для країни погода протримається на території Африки ще тиждень.

Cніг у ПАР. Фото: Twitter


Сніг у ПАР. Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у червні продовжує дивувати низькими температурами. У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 14 червня було зафіксовано температуру повітря 0° та хмарну погоду, які принесли з собою сніг.

Джерело: Ракурс


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