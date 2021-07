У Південно-Африканській республіці (ПАР) випав рекордний сніг, а у 19 районах країни зафіксували нечувані морози.

Рекордні температури штурмують місто Кімберлі вже декілька днів. Про це повідомила на своїй сторінці метеослужби ПАР.

#Snow in #kimberley in the Northern Cape #SouthAfrica today!!! Not sure who filmed this — it’s been going viral on WhatsApp. pic.twitter.com/Laj7BxTgow