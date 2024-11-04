Короля Іспанії закидали камінням та брудом у Валенсії, яка постраждала від повені

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Короля Іспанії Філіпа VI закидали камінням та брудом у Валенсії на тлі звинувачень у несвоєчасному реагуванні на нещодавню руйнівну повінь в країні.

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Іспанські король і королева прибули до Валенсії напередодні, щоб відвідати міста Пайпорту і Чіву, два населені пункти, які сильно постраждали від повеней.

Однак розлючені місцеві жителі закидали брудом монарха і вищих урядовців, які його супроводжували. Вони називали його «вбивцею» і вимагали, щоб він «забирався» з регіону.

З огляду на обставини, в якийсь момент було вирішено призупинити візит короля і його дружини, незважаючи на те, що Філіп VI і Летиція не хотіли цього, — зазначають іспанські ЗМІ.

Сам Філіп VI, коментуючи інцидент, закликав «дати людям надію» і розібратися в надзвичайній ситуації.

Потрібно зрозуміти злість і відчай багатьох людей через те, скільки всього їм довелося пережити, — сказав він.

Внаслідок стихійного лиха в Іспанії за офіційними даними загинуло щонайменше 272 людини.