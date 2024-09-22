Снегопады в Африке. Фото: Africa Facts Zone, M1ndem, news_az, gglionsNPC

https://racurs.ua/n199548-moschnye-snegopady-ohvatili-ujnuu-afriku-foto.html

Ракурс

Південну Африку накрив сильний снігопад.

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Сильний сніг на африканському континенті почав падати з п’ятниці, 20 вересня.

Місцями випало до двох метрів снігу. Незвична для цього краю негода паралізував рух на дорогах. Автомобілістам на шосе довелося годинами чекати на допомогу, вони вимушені були провести ніч з п’ятниці на суботу у своїх автівках. Рятувальники працюють всі вихідні. Тим, хто опинився у сніговій пастці, доставили ковдри та їжу. Про це повідомило видання France 24.

Журналісти підрахували, що заблоковані майже 1 тис. автомобілів. Найбільш складна ситуація спостерігається на шосе N3, що з'єднує Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі.

Нагадаємо, масштабні повені в Польщі на минулому тижні призвели до загибелі семи осіб. У багатьох містах і селищах ситуація була катастрофічною. Повені зруйновали будинки, школи, лікарні, дороги та мости. Влада евакуювала тисячі людей.

В окремих місцях Польщі за 24 години випало 215 літрів опадів на квадратний метр. Рівень води піднявся до жахивих показників, які подекуди перевищують навіть «повінь тисячоліття» 1997 року.

Джерело: France 24