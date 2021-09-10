Камерун засипало снігом - пошкоджено плантації

https://racurs.ua/ua/n159986-kamerun-zasypalo-snigom-poshkodjeno-plantaciyi-video.html

Ракурс

Сніг випав у Камеруні — країні в Центральній Африці, де переважає екваторіальний, жаркий, вологий та мусонний клімат. Внаслідок стихії пошкоджено дахи будинків і плантації.

Снігопад пройшов у західному регіоні африканської країни. Про це 10 вересня повідомив CRTVweb у Твіттер.

Зокрема, товстий шар снігу вкрив автомобільні шляхи на Заході Камеруну. Мер Бани Жан Баптист Санга зазначив, що це явище спричинено зміною клімату.

Негода нанесла збитків кільком плантаціям у регіоні. Також було зупинено рух транспорту.

Камерун межує з Нігерією, Чадом, Центральноафриканською Республікою, Конго, Габоном і Екваторіальною Гвінеєю. Африканська країна омивається Атлантичним океаном — затокою Біафра. На території Камеруну ростуть вологі екваторіальні ліси на півдні, а на півночі є напівпустелі.

Нагадаємо, у липні в ПАР випав сніг, а у низці районів зафіксували морози.