Осінь запізнюється — погода в Україні на вихідні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n159985-osin-zapiznuietsya-pogoda-v-ukrayini-na-vyhidni-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 11 вересня, у суботу, буде теплою та сухою. На всій території нашої країни опадів не прогнозують.
Найтепліше буде на Запоріжжі та Миколаївщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +27°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві очікується сонячна та без опадів. Температура повітря вночі складе 11−13°, вдень буде 24−26°.
Погода в Харкові також прогнозується без опадів. Вночі буде 10−12°, вдень — 24−26°.
Погода в Одесі очікується сонячна та тепла. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, вдень піднімуться до 23−25°.
Погода у Львові буде без опадів, температура повітря вдень складе 7−9°, а вдень підніметься до 23−25°.
Погода в Карпатах очікується тепла та безхмарна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень піднімуться до 24−26°.
Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.