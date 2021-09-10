Осінь запізнюється – погода в Україні на вихідні. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n159985-osin-zapiznuietsya-pogoda-v-ukrayini-na-vyhidni-karta.html

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Погода в Україні 11 вересня, у суботу, буде теплою та сухою. На всій території нашої країни опадів не прогнозують.

Найтепліше буде на Запоріжжі та Миколаївщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +27°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується сонячна та без опадів. Температура повітря вночі складе 11−13°, вдень буде 24−26°.

Погода в Харкові також прогнозується без опадів. Вночі буде 10−12°, вдень — 24−26°.

Погода в Одесі очікується сонячна та тепла. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, вдень піднімуться до 23−25°.

Погода у Львові буде без опадів, температура повітря вдень складе 7−9°, а вдень підніметься до 23−25°.

Погода в Карпатах очікується тепла та безхмарна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень піднімуться до 24−26°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.



