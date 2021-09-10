Осень опаздывает — погода в Украине на выходные (КАРТА)https://racurs.ua/n159985-osen-opazdyvaet-pogoda-v-ukraine-na-vyhodnye-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 11 сентября, в субботу, будет теплой и сухой. На всей территории нашей страны осадков не прогнозируют.
Теплее всего будет в Запорожской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся до +27°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается солнечная и без осадков. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем будет 24−26°.
Погода в Харькове также прогнозируется без осадков. Ночью будет 10−12°, днем - 24−26°.
Погода в Одессе ожидается солнечная и теплая. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем поднимутся до 23−25°.
Погода во Львове будет без осадков, температура воздуха днем составит 7−9°, а днем поднимется до 23−25°.
Погода в Карпатах ожидается теплая и безоблачная. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем поднимутся до 24−26°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.