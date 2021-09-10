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Ракурс
Осень опаздывает – погода в Украине на выходные. Фото: pmg.ua

Осень опаздывает — погода в Украине на выходные (КАРТА)

10 сен 2021, 18:22
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Погода в Украине 11 сентября, в субботу, будет теплой и сухой. На всей территории нашей страны осадков не прогнозируют.

Теплее всего будет в Запорожской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся до +27°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается солнечная и без осадков. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем ​​будет 24−26°.

Погода в Харькове также прогнозируется без осадков. Ночью будет 10−12°, днем ​​- 24−26°.

Погода в Одессе ожидается солнечная и теплая. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем ​​поднимутся до 23−25​​°.

Погода во Львове будет без осадков, температура воздуха днем ​​составит 7−9°, а днем ​​поднимется до 23−25°.

Погода в Карпатах ожидается теплая и безоблачная. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ​​поднимутся до 24−26°.


Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Ракурс


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