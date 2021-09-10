Карантин в Киеве – в метро планируют введение ограничений. Фото: Facebook

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В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие правила будут действовать в пиковые часы.

По информации Киевского метрополитена ограничения вводят, чтобы избежать скопления людей на станциях.

Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, следуйте масочного режима и оплачивайте бесконтактно, — говорится в сообщении.

Напомним, карантин в Украине станет жестче после утверждения юридических изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий планируют усилить. Полиция будет следить за соблюдением масочного режима, а также проводить рейды.