Довыборы в Раду. Фото: Рубрика

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала шесть кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Заявления поступили от партий «Слуга народа», «Народовластие», «Новые лица» и «Национальная платформа». Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу, 10 сентября.

ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОВО № 184 от партий «Национальная платформа» Екатерину Одарченко, «Новые лица» — Андрея Помазана и «Народовластие» — Игоря Токовенко.

Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОВО № 197 зарегистрировано от партий «Слуга народа» — Виталия Войцеховского, «Народовластие» — Сергея Василенко и «Новые лица» — Наталью Степушенко.

Ранее в 197-м округе кандидатами в народные депутаты были зарегистрированы выдвиженцы ВО «Свобода» Андрей Ильенко, Украинской галицкой партии — Богдан Панкевич и «Власти народа» — Антон Подчапко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).