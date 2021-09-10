Возможность включения США в нормандский формат оценил Волкер

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/n159982-vozmojnost-vklucheniya-ssha-v-normandskiy-format-ocenil-volker.html

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Соединенные Штаты Америки не ставят перед собой цель принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе в формате нормандского формата.

США и так играют большую дипломатическую роль в этом вопросе вне этого формата, поэтому их участие в нормандском формате и не так важно. Об этом заявил американский дипломат и спецпредставитель США по вопросам Украины в 2017—2019 годах Курт Волкер на форуме YES Brainstorming в Киеве.

По словам американца, Соединенные Штаты координируют, проводят диалог, привлекают к переговорам Германию, Канаду и другие страны. В Вашингтоне хорошо информированы о позиции западного мира и хорошо знают позицию России.

Практически не очень важно, насколько мы участвуем именно в нормандском формате, — отметил Волкер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон планировал привлечь США к переговорам по Донбассу в рамках «нормандского формата». Представители Украины в ТКГ по Донбассу заявляли, что Зеленский предложит Джо Байдену механизмы приобщения к переговорам по Донбассу. Сообщалось, что США могут присоединиться к переговорам и в «минском» формате, и в «нормандском» формате, или же «это может быть какая-то новая структура».