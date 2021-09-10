В Киеве разоблачены лица, массово подделывавшие результаты ПЦР-тестов, фото: Офис генпрокурора

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В Киеве разоблачили схему изготовления и массового распространения фальшивых результатов ПЦР-тестов на коронавирус, якобы выданных украинскими и зарубежными лабораториями.

Соответствующую схему наладил злоумышленник, который вступил в сговор с представителями туристических фирм. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, работники турфирм в ходе оформления документов для выезда за границу в другие страны для отдыха, предлагали клиентам дополнительную «услугу» — уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий для выезда за границу и ПЦР-тесты от имени иностранных лабораторий для возможности въезда на территорию Украины.

Также изготавливались фальшивые медкарточки о вакцинации.

Отмечается, что ежемесячно выдавали около тысячи таких справок, стоимость каждой составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня подделки. Изготавливали их в течение суток.

Эта схема была с осени 2020 года, при этом никаких тестов клиентам не проводили, — отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора со ссылкой на оперативные данные.

В целом «услугами» злоумышленников воспользовались более 3,5 тыс. человек.

Соответствующие правонарушения квалифицированы по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и местом изготовления подделок были изъяты:

поддельные справки о результатах ПЦР-тестов;

компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности;

готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек;

16 банковских карточек, которые использовали в противоправной деятельности;

незарегистрированный газовый пистолет.

Решается вопрос об сообщении о подозрении участникам схемы, устанавливаются другие причастные лица и круг «клиентов».

Еще одну схему подделки ПЦР-тестов недавно разоблачили в Харьковской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Подпольный «COVID-бизнес» приносил злоумышленникам до 1 млн грн ежемесячно.

Схему, которая, по данным следствия, существовала с начала 2020 году, организовали работникам одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства.

Туроператор предлагал гражданам, планировали выехать за границу или уже вернулись, «услугу», которая позволяла не выполнять требования установленного срока самоизоляции.

Махинации злоумышленников позволяли вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение «Вдома», что снимало ограничения на самоизоляцию, — отмечают в СБУ.

Продолжаются следственные действия, открытые в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).