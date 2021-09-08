В Раде назвали расценки на сфальсифицированные COVID-сертификаты

В Раде назвали расценки на сфальсифицированные COVID-сертификатыhttps://racurs.ua/n159853-v-rade-nazvali-rascenki-na-sfalsificirovannye-covid-sertifikaty.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Вместе с тем продажа поддельных тестов и сертификатов о вакцинации превращается в настоящую нелегальную индустрию.
Преступники создают в соцсетях группы, где рекламируют собственные услуги, убеждая участников в «подлинности» поддельных документов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Также он озвучил цены на такие «услуги»:
- отрицательный ПЦР-тест — 500 грн;
- сертификат о вакцинации — 2 тыс. грн;
- сертификат с внесением данных в «Дію» — 2 тыс. 500 грн.
Невакцинированный человек, купивший поддельный сертификат, подвергает опасности не только себя, но и окружающих, — подчеркнул Радуцкий.
Чиновник считает, что нужно наказывать как продавцов, так и покупателей поддельных документов. Радуцкий напомнил, что за сознательное использование фальсифицированных документов предусмотрена ответственность от штрафа 850 грн до двух лет в тюрьме.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что процесс подделки сертификата о вакцинации является сложным, но возможным на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.
Минздрав также планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью и пригодится гражданам, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.