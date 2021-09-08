В Раде назвали расценки на сфальсифицированные COVID-сертификаты. Фото: УП

https://racurs.ua/n159853-v-rade-nazvali-rascenki-na-sfalsificirovannye-covid-sertifikaty.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Вместе с тем продажа поддельных тестов и сертификатов о вакцинации превращается в настоящую нелегальную индустрию.

Преступники создают в соцсетях группы, где рекламируют собственные услуги, убеждая участников в «подлинности» поддельных документов. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Также он озвучил цены на такие «услуги»:

отрицательный ПЦР-тест — 500 грн;

сертификат о вакцинации — 2 тыс. грн;

сертификат с внесением данных в «Дію» — 2 тыс. 500 грн.

Невакцинированный человек, купивший поддельный сертификат, подвергает опасности не только себя, но и окружающих, — подчеркнул Радуцкий.

Чиновник считает, что нужно наказывать как продавцов, так и покупателей поддельных документов. Радуцкий напомнил, что за сознательное использование фальсифицированных документов предусмотрена ответственность от штрафа 850 грн до двух лет в тюрьме.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что процесс подделки сертификата о вакцинации является сложным, но возможным на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.